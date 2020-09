Le PS à la reconquête de l’exécutif du Locle

Le parti socialiste de la commune fusionnée du Locle et des Brenets a présenté ce matin via un communiqué ses trois candidats pour le Conseil communal en vue des élections du 25 octobre prochain. Stéphane Reichen, actuel conseiller communal aux Brenets et député suppléant au Grand conseil est en tête de liste. Acteur et promoteur de la fusion des deux communes, il est par ailleurs enseignant au CIFOM-ET. Le Brenassier sera accompagné par Anne-Catherine Frutschi Lancaster, actuelle conseillère générale du Locle et Pascal Wurz, membre du comité cantonal du PS et déjà candidat en 2016. Ils tenteront ensemble de remporter un siège à l’exécutif de la mère-commune, dont le PS est absent depuis 2012.

Le parti a également présenté une liste de 14 candidats pour le Conseil général, qui compte six femmes et quatre représentants du village des Brenets. Tous les élus actuels se représentent pour la future élection.

Afin de présenter ses candidats et ses objectifs de législature, le PS du Locle a lancé un site internet dédié à ces élections communales. /comm-lfe