La ligne La Chaux-de-Fonds-Neuchâtel se met à l’heure du bus.

Les bus vont relier le Haut et le Bas. Les CFF, le canton de Neuchâtel, TransN ainsi que CarPostal ont mis sur pied un service de bus pour permettre aux usagers de continuer à voyager entre La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel en soirée. Ce projet s’inscrit dans la lignée de l’assainissement de la ligne ferroviaire qui relie les deux principales villes du canton en attendant la construction de la ligne directe entre le Haut et le Bas en 2035. Cette offre de substitution « haut de gamme », comme l’a présenté ses promoteurs, aura un temps de trajet à peine plus long que si les voyageurs transitaient par le rail. RTN a embarqué dans le premier bus mis en service pour aller à la rencontre des usagers.