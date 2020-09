14 millions pour l’informatique cantonale

Le Conseil d’Etat neuchâtelois veut continuer d’investir dans l’informatique. Dans un rapport dédié au Grand Conseil, le gouvernement dresse un bilan satisfaisant de la fusion du service informatique de l’Entité neuchâteloise (SIEN) et du Centre électronique de gestion (CEG) de la Ville de Neuchâtel.

Pour achever les derniers travaux du pôle informatique cantonal prévus dans l’actuel schéma directeur adopté par le Grand Conseil en 2015, une somme de 14'076'314 francs est sollicitée. Ce montant sera réparti entre trois crédits complémentaires : ils permettront dans un premier temps de finaliser la sécurisation de l’outil de production informatique des entités publiques et parapubliques du canton. La somme permettra aussi de poursuivre le développement des systèmes d’information de l’État, dont certains, trop vieux, ne répondent plus aux exigences actuelles. Il s’agira enfin de poursuivre le renouvellement des infrastructures pour les années 2022 et 2023. /comm-swe