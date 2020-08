Communales 2020 : plusieurs élections tacites le 25 octobre

La problématique de la relève politique reste d’actualité à l’aube des élections communales neuchâteloises le 25 octobre. Malgré une nouvelle fusion intervenue durant la législature à la Grande-Béroche, il y aura à nouveau six communes dans lesquelles les habitants ne devront pas se déplacer au bureau de vote : Le Cerneux-Péquignot, La Chaux-du-Milieu et Brot-Plamboz dans les Montagnes, ainsi que Lignières et Cornaux dans l’Entre-deux-Lacs. À cela s'ajoute encore cette année Cortaillod sur le Littoral, selon Arcinfo. Cette situation fait écho à une difficulté générale des partis à recruter pour ces élections communales.





Sensibilisation des autorités

Cette situation ne date pas d’hier et a abouti à la plupart des fusions qui ont vu le jour dans le canton. Le manque de relève politique est, par exemple, un des arguments qui a incité les autorités des Brenets à se rapprocher du Locle pour fusionner. Mais certaines autorités de petits villages ruraux ne perdent pourtant pas espoir. À Enges et aux Planchettes par exemple, les deux exécutifs ont retroussé leurs manches ces derniers mois pour encourager la population à s’investir. Séances d’informations et lettres ont permis aux deux localités d’éviter le surplace politique et de maintenir les élections. Pour combien de législatures encore ? /lre