Communales 2020 : tour d’horizon

Les chiffres pour Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds





Vingt personnes, réparties sur quatre listes, sont candidates pour pourvoir les cinq sièges du Conseil communal de la commune fusionnée de Neuchâtel. Huit femmes et 12 hommes sont en lice. Les candidats pour l'exécutif de la nouvelle commune sont six à provenir de Corcelles-Cormondrèche, 12 de Neuchâtel et deux de Peseux, a indiqué lundi la Chancellerie de la Ville de Neuchâtel. Aucun habitant de Valangin n'est candidat au Conseil communal. Au niveau du Conseil général, qui compte 41 sièges, la Chancellerie a reçu sept listes, comprenant 184 candidats, dont 74 femmes et 110 hommes. Trente personnes habitent à Corcelles-Cormondrèche, 117 à Neuchâtel, 34 à Peseux et trois à Valangin.

À La Chaux-de-Fonds, huit listes ont été déposées aussi bien pour le Conseil communal que pour le Conseil général. Les cinq places au Conseil communale seront convoitées par 30 candidats. Au législatif, 188 candidats sont en lice pour les 41 sièges à pourvoir. /jpp