Offrir une deuxième vie aux téléphones portables

Ils dorment dans nos tiroirs et perdent de leur valeur mais les téléphones portables usagés peuvent encore servir. L’association NoOps.ch, No obsolescence programmée Suisse, organise une collecte de smartphones inutilisés ce samedi à Neuchâtel, mais aussi à Bex, Pully et Genève. C’est au Hub, à la rue des Terreaux, que les Neuchâtelois peuvent se rendre jusqu’à 15 heures.

Les intéressés ont aussi la possibilité de demander une enveloppe affranchie à l’association pour envoyer leurs anciens portables.

Selon les statistiques, 8 millions de téléphones dorment dans les tiroirs en Suisse. NoOps.ch se charge de les collecter, de les donner à réparer et de les remettre en vente. Thomas Putallaz, président de l’association No obsolescence programmée Suisse :