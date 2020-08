Le Papiliorama à Chiètres a communiqué ce vendredi la mort de son toucan arc-en-ciel. Le spécimen était la coqueluche du public et vraisemblablement l’oiseau le plus photographié du pays. Sailor, le toucan arc-en-ciel le plus âgé de Suisse, est décédé la semaine dernière. Il logeait au dôme Jungle Trek au Papiliorama.

L’oiseau est venu du Nicaragua en Allemagne, puis plus tard en Suisse. Son âge exact n’est pas connu mais il avait au moins 19 ans. /comm-sab