Le PDC croit en la place du centre à La Chaux-de-Fonds

Ils se définissent comme une alternative du centre aux partis implantés à La Chaux-de-Fonds. Les démocrates-chrétiens seront à nouveau de la partie aux élections communales du 25 octobre dans la Métropole horlogère. Après une entrée au Conseil général en 2016, avec l'unique élection de Blaise Fivaz, le PDC propose à nouveau deux listes en 2020. Il espère bien maintenir son siège et augmenter sa représentation au législatif.

Trois candidats se lancent dans la course pour le Conseil communal : Manon Freitag (29 ans) avocate-stagiaire et ancienne présidente du Parlement des Jeunes de la Ville, Jonathan Marty (28 ans), avocat, et Stéphane Miserez (52 ans), actuel responsable de la menuiserie et du marquage routier au Service des espaces publics de la Ville. Ceux-ci n’ont pas de réelle expérience à leur actif.

Au Conseil général, le sortant Blaise Fivaz se représente aux côtés d’une dizaine de noms, mais la liste doit encore être finalisée d’ici le délai fixé à lundi.