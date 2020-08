La Poste confirme la fin de ses filiales à Bôle et à Auvernier

Clap de fin pour les offices postaux d’Auvernier et de Bôle. La Poste a prononcé vendredi leur fermeture définitive. Les prestations postales seront désormais assurées, dès le 5 octobre, par un service à domicile.

Pour la population et les autorités de Milvignes, un sentiment prédomine : la consternation. Ils regrettent une décision que les sections locales des partis socialiste et vert ont qualifié « d’action malhonnête » dans un communiqué. Grégory Jaquet, conseiller communal socialiste à Milvignes, se dit « triste pour les employés, pour les associations, pour les commerces, les petites entreprises et les citoyens qui ont besoin de ce service public qui leur appartient et qui va être fermé contre leur souhait ».

Du côté de la Poste, on se défend, chiffres en main, en alléguant une baisse marquée de la fréquentation. Le Géant jaune souligne, entre autres, une diminution du nombre de lettres de 28% à Auvernier et de 69% à Bôle depuis 2010, suivant la tendance nationale (-72% depuis 2000).