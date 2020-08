L'Abeille : plus de 680'000 francs chargés

La monnaie locale chaux-de-fonnière l'Abeille séduit. Plus de 680'000 francs ont été chargés depuis son lancement à fin 2019.

« La moyenne mensuelle des montants déchargés s'élève à 42'000 francs », a indiqué vendredi la Ville de La Chaux-de-Fonds. Au total, 2300 transactions (achats et dépenses) sont enregistrées en moyenne mensuelle. Le nombre de cartes Abeille est proche des 10'000.

« Ces chiffres réjouissants permettent d'envisager sereinement l'avenir de la monnaie locale et de poursuivre le développement d'un outil visant à encourager la promotion du commerce de proximité et la richesse du tissu commercial chaux-de-fonnier, des établissements publics et des prestataires culturels, sportifs ou de loisirs », a précisé la Ville.





96 prestataires

Actuellement, 96 prestataires acceptent la carte Abeille et 22 offrent la possibilité d'acheter ou de recharger les cartes. Près de 60 entreprises ont d'ores et déjà acquis des cartes pour leur personnel ou leurs clients.

« En vue des cadeaux de fin d'année, les entreprises de la place seront approchées pour l'acquisition de nouvelles cartes ou la recharge des cartes Abeille déjà en circulation », peut-on lire dans le communiqué. De son côté, la Ville reconduira son action Abeille en faveur de son personnel en fin d'année. /ATS-mwi