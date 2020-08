RHNe introduit le traçage des visiteurs sur ses sites

Le Réseau hospitalier neuchâtelois a décidé d’introduire un système de traçage. « La situation était devenue ingérable pour les équipes médico-soignantes », explique l’institution mardi dans un communiqué. Ces mesures sont en lien avec la crise sanitaire.



Ainsi, chaque visiteur devra s’annoncer à l’entrée et indiquer le patient visité. Cette nouvelle mesure permettra de clarifier les règles en vigueur et de limiter certains abus.

Les conditions déjà mises en place restent d’actualité, à savoir que les visites ne sont admises qu’entre 15h et 17h (16h et 18h sur le site du Val-de-Ruz). La durée de chaque visite est toujours fixée à une heure et tous les visiteurs sont tenus de respecter les mesures de protection.

La maternité et la pédiatrie continueront de bénéficier de conditions spéciales. Quant aux visites à des patients souffrant du Covid-19, elles restent interdites, sauf cas particuliers. /comm-dsa