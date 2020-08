Trois artistes neuchâtelois à l’honneur

La FCMA tient ses talents pour 2020. Le fond romand de soutien à la structuration d’un projet musical et professionnel en musiques actuelles a présenté ce mardi ses dix lauréats. Trois artistes neuchâtelois figurent sur la liste. Il s’agit du groupe Coilguns, du musicien Arthur Henry et du duo composé du producteur de musique électronique FlexFab et du rappeur Ziller Bas. L'organisation, mandatée par les cantons romands, offre un soutien financier de 100'000 francs aux artistes les plus prometteurs. La somme fait office d’aide à la création et à la promotion.

Le programme FCMA Musique+ précise que certains projets ont également reçu des soutiens sur plusieurs années. /comm-sab