Du patrimoine neuchâtelois sur écran

Le patrimoine architectural du canton de Neuchâtel s’expose sur les écrans. La Bibliothèque de la ville de La Chaux-de-Fonds a annoncé mardi la mise en ligne d’images du début du 20e siècle prises par les photographes de l’Intendance des bâtiments de l’Etat de Neuchâtel. On y trouve des négatifs sur plaques de verre de châteaux, temples, hôpitaux, de fermes ou encore d’œuvres d’art. Celles-ci figurent désormais dans le catalogue du Réseau des bibliothèques de Neuchâtel et du Jura. Plus de 800 notices avec environ 2'200 prises de vue choisies dans le Fonds du Service de la protection des monuments et des sites ont été mises en ligne depuis le mois d’août dernier. Les images sont disponibles ici, avec la mention « Intendance des bâtiments de l’Etat » dans la recherche générale. /comm-gtr