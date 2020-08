Quand la musique s’expose

La musique fait son entrée à la Galerie C à Neuchâtel. Bastien Bron, sous le pseudonyme My name is Fuzzy, présente Septante-Quatorze, un album qui n’existe ni sur disque ni en streaming mais uniquement sous forme d’installations musicales et visuelles.

Une dizaine de chansons sont à découvrir grâce à des dispositifs sonores, visuels et interactifs, qui vont du lecteur VHS au vélo d’appartement en passant par le téléphone ou le projecteur de diapos.