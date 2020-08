Le bâtiment de la Villa Florius change de mains

Changement en perspective du côté de la Villa Florius à Fleurier. Le couple, composé de Michel et de Monique Parmigiani, propriétaire du complexe qui abrite notamment un centre thermal et un cabinet médical de groupe, a pris la décision de vendre le bâtiment. Le nouvel acquéreur est une société immobilière basée à Pully, SFF Immeubles SA. La transaction est parue ce vendredi dans la Feuille officielle.

Le couple Parmigiani a pris cette décision pour assurer le développement des lieux. Monique Parmigiani indique que la charge, notamment financière, devenait lourde à porter seuls. Elle espérait aussi un meilleur soutien de la Commune de Val-de-Travers dans ce partenariat public-privé.

Michel et Monique Parmigiani resteront locataires des lieux. Les activités et les emplois seront maintenus. Le couple espère même voir se concrétiser de nouveaux projets. Les Parmigiani s’étaient lancés dans l’aventure en 2016. Le complexe, qui abrite notamment des bains, un sauna, un fitness et des salles de massage, avait trouvé sa clientèle. « Les mois de janvier et de février étaient tip top » en termes de fréquentation, selon Monique Parmigiani, mais le coronavirus est ensuite passé par là.

On relèvera encore que, selon le site moneyhouse, la société SFF Immeubles SA est située dans les mêmes locaux à Pully que la Fondation Sandoz qui a développé la marque Parmigiani Fleurier créée par Michel Parmigiani, active dans l’horlogerie haut de gamme, et le pôle de manufactures qui l’entoure. /sbe