Des Neuchâtelois se mobilisent en faveur de l’achat de nouveaux avions de combat

« La Suisse doit pouvoir continuer à protéger elle-même son ciel », insistent les partisans à l’acquisition de nouveaux appareils. Les avions actuels sont en service depuis 1978 et 1996. Or, un pays neutre et souverain doit posséder sa propre flotte aérienne, car l’armée a de nombreuses tâches à assumer en temps de paix, rappellent-ils.