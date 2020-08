C’est l’heure de la reprise pour Midi Tonus

Midi Tonus reprend à l’ère de la pandémie. Les Villes de Neuchâtel, de La Chaux-de-Fonds et du Locle ont présenté mercredi leur offre automnale d’activités sportives durant la pause de midi. Coronavirus oblige, l’offre a été légèrement réduite à Neuchâtel : 36 disciplines sont représentées au travers de 58 cours. Du côté des montagnes, 34 activités sont proposées à La Chaux-de-Fonds et sept au Locle. Des cours d'intiation de Fury, de Swiss ball et de Flamenco seront notamment disponibles. Les inscriptions s'ouvrent le 20 août. Programmes et inscriptions disponibles dès le 20 août sont à retrouver ici pour Neuchâtel, ici pour La Chaux-de-Fonds et ici pour Le Locle.







Précautions de mise

La Ville de Neuchâtel et les clubs partenaires se sont adaptés aux consignes sanitaires. Chaque partenaire a ainsi fourni un plan de protection. Le masque ne sera pas exigé pendant les cours, mais il pourra être obligatoire dans les vestiaires et jusqu’à l’accès en salle. Pour un traçage efficace, un contrôle des présences sera effectué. /comm-gtr