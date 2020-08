Neuchâtel cherche son prochain citoyen-modèle

Récompenser l’engagement et l’entraide dans une année de pandémie, c’est ce que vise la Ville de Neuchâtel avec le 7e Prix de la citoyenneté. Doté de 5'000 francs et d’une œuvre réalisée par les étudiants de l’Académie de Meuron, la récompense distingue une personne ou un groupe engagés spontanément dans des actions de solidarité, d’entraide et mettant à l’honneur la dignité humaine. Les personnes ou associations intéressées peuvent déposer leur dossier de candidature jusqu’au 30 septembre 2020.

Le Prix de la citoyenneté 2020 sera remis lors d’une cérémonie le jeudi 5 novembre. /comm-gtr