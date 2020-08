Les revendications des jeunes chaux-de-fonniers au centre d’un sondage

Porter la voix des jeunes au prochain Conseil général, c’est l’objectif de « Que manque-t-il à la Tchaux ? », un sondage participatif lancé lundi par le Parlement des Jeunes. L’objectif est de rassembler revendications, idées et projets et de les soumettre aux partis politiques et au bureau du législatif après les élections communales d’octobre. Le sondage sera disponible en ligne via la plateforme de la Fédération Suisse des Parlements de Jeunes Engage.ch. Afin de faire connaître ce projet, le Parlement local se rendra également dans des classes de la Métropole Horlogère et comptera sur une quarantaine de clubs de sports et d’associations impliquant des jeunes.



Ce sondage participatif court jusqu’aux votations communales du 25 octobre. /comm-gtr