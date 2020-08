Les Verts lancent trois candidats au Conseil communal de Neuchâtel

Les Verts affichent leurs ambitions pour les élections communales du 25 octobre. Le parti a annoncé ce mardi trois candidatures pour le Conseil communal de la commune fusionnée de Neuchâtel, qui regroupera Valangin, Peseux, Corcelles-Cormondrèches et Neuchâtel dès 2021. Les écologistes présentent la conseillère communale Christine Gaillard. Elle est épaulée par Nicole Baur, déléguée cantonale à la politique familiale et à l’égalité et ancienne conseillère générale et par le conseiller général Nicolas de Pury. Les trois candidats verts se présentent sur une liste commune avec les partis POP et Solidarité. Le parti lance également une liste paritaire d’une quarantaine de candidats au Conseil général.

Les Verts neuchâtelois ambitionnent de devenir le plus grand parti de la Ville en doublant leur présence au sein des instances politiques de la nouvelle commune. Ils souhaitent ainsi concrétiser dans la capitale cantonale des objectifs écologiques. /comm-sab