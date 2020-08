La Riveraine a changé de peau

Revêtement plus clair, moins de lignes et nouvelle tribune rétractable. La Riveraine à Neuchâtel présente un nouveau visage. La salle de sport s’est payé un coup de neuf cet été à hauteur de 400'000 francs. Depuis ce lundi les écoles et les clubs sportifs foulent une nouvelle surface. Le nouveau revêtement, beige clair, offrira une meilleure visibilité aux spectateurs mais aussi de meilleures conditions pour retransmettre les matches à la TV. Des spectateurs qui pourront aussi prendre place dans une nouvelle tribune rétractable dans la partie inférieure des gradins. /jpp





En images, la métamorphose de la salle de La Riveraine.