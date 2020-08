Les tout-petits ont aussi leur labyrinthe au Landeron

Un labyrinthe de maïs pour les tout-petits voit le jour au Landeron. Cet été, le domaine de Bel Air inaugure un second parcours plus facile, destiné aux enfants en bas âge et à leur famille.

Ouverts depuis mi-juillet, les labyrinthes de Bel Air serpentent sur une surface de 20'000 mètres carrés. Au total, dix postes sont à découvrir au détour des allées. RTN vous emmène à la découverte du site en compagnie du responsable de la sécurité et de la maintenance, Dylan Quiquerez.