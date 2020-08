Rentrée du postobligatoire aussi normale que possible

La rentrée scolaire du postobligatoire se déroulera « aussi normalement que possible », a annoncé vendredi le Canton de Neuchâtel. Les apprentis reprendront les cours en présentiel le 17 août. Environ 2'500 lycéens suivront une semaine plus tard, soit le 24 août.







Masques obligatoires

Plusieurs mesures ont été prises dans les écoles du postobligatoire pour respecter les mesures de la Confédération sur la pandémie de coronavirus. Ainsi, le port du masque sera obligatoire en classe et dans les espaces communs, sauf si la distance de 1,5 mètre peut être respectée. Des masques seront mis gratuitement à disposition des élèves durant les deux premières semaines de la rentrée. Les étudiants seront également sensibilisés aux règles d’hygiène et à l’enseignement à distance. Les enseignants n’auront, par contre, pas l’obligation de porter le masque si le cours est enseigné face à la classe en respectant la distance de sécurité. Le Canton rappelle enfin que les mesures sanitaires mises en place visent à assurer un enseignement présentiel en effectif complet et à éviter au maximum des mises en quarantaine ou des fermetures de classes. /comm-gtr