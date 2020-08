Fin des travaux à la Riveraine

Une nouvelle tribune et un sol plus clair : la halle triple de la Riveraine est remise à neuf. Les travaux dans l’infrastructure sportive qui accueille notamment les clubs professionnels Union Neuchâtel et le NUC ont été terminés dans les délais, indique vendredi la direction des sports de Neuchâtel. Un crédit de 400'000 francs a permis de remplacer l’ancienne tribune rétractable par un nouveau concept de tribune mobile. Cette dernière permet une meilleure vision pour les spectateurs et comporte 1'250 places assises, précisent les autorités.

Usé par les années, le sol a également été changé. Il est désormais beige clair afin d’améliorer la visibilité médiatique de la Riveraine : « Les médias télévisuels renonçaient souvent à filmer les matchs en raison de la couleur du sol jugée trop sombre et du surlignage dans la partie centrale de la halle », détaille le directeur des sports Thomas Faccinetti dans un communiqué. /comm-gtr