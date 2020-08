Retour sur les bancs d’école lundi

Les élèves de l’école obligatoire retourneront en classe lundi dans le canton de Neuchâtel. Les effectifs sont en légère baisse cette année, avec 19’601 élèves, soit 180 de moins que l'année passée. Cette rentrée s’annonce un peu spéciale en raison des mesures sanitaires mises en place en lien avec le coronavirus. Les enfants retourneront sur les bancs d’école en classe entière mais les enseignants devront porter un masque si la distance de 1,5 mètre ne peut pas être respectée. Du savon et du gel hydroalcoolique seront mis à disposition dans toutes les classes. En lien avec le Covid-19, le nombre d'élèves et de professeurs vulnérables est de moins de 1% en moyenne dans le canton. Selon les situations, des mesures seront mises en place pour que les élèves fragiles puissent venir en cours. Sinon, l'enseignement à distance sera organisé. Les élèves en quarantaine en raison de la pandémie, et dont le nombre n'est pas encore connu, seront traités comme des enfants malades et ne bénéficieront pas de programme spécifique. Un lettre a été envoyée à chaques parents afin qu'ils puissent faire les démarches nécessaires si leur enfant doit rester en quarantaine.

Le Canton a mis en place plusieurs scénarios selon l'évolution de la pandémie. Ils vont de la fermeture de un ou plusieurs établissements, de la réintroducion des demi-classes voire à un retour à l'enseignement à distance. Dans ce but, le corps enseignant a pu ou peut suivre une formation aux outils numériques.

Les 1'675 écoliers de 1re année pourront être accompagnés de leurs parents le premier jour d'école, si les précautions d'usage sont respectées. Ils devront éviter de se rassembler en classe ou dans les couloirs des écoles. Il faudra utiliser l'espace et le temps pour permettre de garder les distances.





Renforcement des cours de soutien

Pour cette rentrée scolaire et plus que jamais, le Canton veut mettre l’élève et ses apprentissages au centre des préoccupations. Le nombre de périodes de soutien pédagogique sera augmenté de 25% en 8e année et de 33% pour les autres années. Le Conseil d'Etat a décidé d'octroyer un million de francs supplémentaires dans ce but.

Cette rentrée scolaire est aussi marquée par l’introduction de la première phase du plan d’action numérique adopté en juin par le Grand Conseil neuchâtelois. Un référent par centre scolaire sera formé à cet effet et des postes supplémentaires viendront compléter l’équipement du réseau pédagogique neuchâtelois déjà installé dans les écoles. Quant aux capacités du réseau, elles seront augmentées où cela est nécessaire. /ats-sma