Aller à l’école en vélo, c’est plus sûr

Le vélo est plus sûr que la marche à pied pour les écoliers. A l’approche de la rentrée scolaire, le TCS conseille les parents et offre aux enfants des outils pour apprendre à pédaler en toute sécurité. Pères et mères se méfient souvent de ce moyen de transport, mais le Touring Club Suisse se veut rassurant.

Grâce à un sondage, le TCS constate que seuls 3 enfants sur 10 se rendent à l’école à bicyclette. Les craintes des parents sont notamment liées à la circulation, mais aussi au manque de connaissances de leurs enfants quant aux règles de circulation routière. Pourtant, le Touring Club Suisse l’affirme, les statistiques prouvent que ces craintes sont en grande partie infondées : le nombre d’accidents sur le chemin de l’école reste stable depuis de nombreuses années, et ce malgré la progression du trafic. Il en survient en moyenne deux par jour, selon l’Office fédéral des routes (OFROU). Depuis 2015, les jeunes cyclistes ont connu légèrement plus d’accidents que les piétons, mais ceux-ci ont eu des conséquences moins graves : à bicyclette, 78% des enfants impliqués dans un accident sur le chemin de l’école ont été blessés, contre 92% chez les piétons.

Par ailleurs, le TCS estime que l’utilisation de deux-roues permet aux enfants d’apprendre à se comporter de manière sûre dans la circulation, et que ceux-ci deviennent plus indépendants sur leurs trajets quotidiens. Pour aider les parents dans cette transition, l’association propose un nouveau portail en ligne baptisé « Mobilité en Sécurité », ainsi que des outils d’apprentissage ludiques et adaptés aux enfants. /comm-nbe