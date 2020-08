Une campagne contre le suicide

De loin, on pourrait croire que c'est le véhicule du marchand de glaces. Il est tout blanc et date des années 1970. Sur sa carrosserie, l'inscription «Appel d'air» . C'est le nom de la campagne de prévention du suicide de Pro Juventute dans le canton de Neuchâtel. Les collaborateurs de la fondation vont à la rencontre des 12-25 ans sur les plages et au bord des piscines neuchâteloises. Objectifs : leur faire connaître les ressources à disposition en cas de détresse psychologique et briser les tabous autour de la santé mentale. Au programme : dialogue, jeux, petits cadeaux et clips de prévention. Yoann Graber s'est rendu sur la plage de Saint-Blaise jeudi à la rencontre du fameux bus blanc :