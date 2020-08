Une activité à couper le souffle

Il faut avoir le souffle coupé. Mais volontairement. C’est le principe de la plongée en apnée. La discipline a été enseignée cette semaine lors d’un stage de cinq jours, les Summer days of freediving, dans le canton de Neuchâtel. Il a été organisé par Cindy Guyot, fondatrice du club APNEA Neuchâtel où elle donne des cours aussi le reste de l’année. Les quinze participants à ce stage ont pu tester les bienfaits méditatifs de la plongée en apnée et découvrir des environnements aquatiques insolites. Par exemple les Gorges de l’Areuse ainsi que l'épave du bateau Julie La Rousse II et les palafittes dans le lac de Neuchâtel. Comme l’explique Cindy Guyot, la plongée en apnée est une activité qu’il faut préparer méticuleusement :