Animaux : prudence sur les routes

Ces scènes sont presque quotidiennes pour les automobilistes. Mais elles font toujours autant mal au cœur. Les animaux morts ou blessés sur les routes sont nombreux. C’est par exemple le cas des hérissons, particulièrement vulnérables puisqu’ils se mettent en boule et restent sur place à l’approche du danger. La saison estivale est propice à la hausse des accidents impliquant animaux et véhicules. Les explications de Gérard Sommer, garde-faune cantonal des districts du Val-de-Ruz et du Val-de-Travers :