Le VVT tire la sonnette d’alarme

Une course publique supplémentaire a ainsi été rajoutée le 29 août au calendrier. Il s’agit de la course d’essai d’une locomotive qui a été rénovée pendant l’hiver. Cette même locomotive conduira les autres voitures en fin de saison avec les courses prévues entre septembre et octobre.

A bord du convoi, les places ne seront pas limitées lors des prochaines sorties, mais comme il s’agit d’un transport public, les passagers devront porter un masque. Par contre, pour les trains-fondues, il faudra respecter la distance de sécurité entre les passagers à l’intérieur des véhicules.