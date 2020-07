Parcours VTT (5/5) : Pouillerel Bike

Ville et campagne, effort et plaisir, le tout est possible en une seule activité : Pouillerel Bike au départ de La Chaux-de-Fonds. Ce parcours de VTT forme une boucle de 22 kilomètres en forme de « 8 ». Il passe notamment par Pouillerel, les Planchettes, le Maillard ou encore Les Roches-de-Moron. Cette boucle offre des vues panoramiques impressionnantes sur le Jura, les Vosges et les Alpes. C'est notamment le cas au début du circuit, au sommet de Pouillerel. L’itinéraire est accessible à toutes les personnes ayant une base sportive. Il est principalement constitué de sentiers de copeaux ou en terre, avec également des passages dans les pâturages. Le parcours ne présente pas de grosse difficulté technique, comme l’explique le président de Neuchâtel VTT Alain Juan :