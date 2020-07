Les forains veulent leur place

Pas de Fête des vendanges cette année. Et pourtant, vous pourrez peut-être déguster une barbe à papa et vivre des sensations fortes sur les manèges fin septembre-début octobre sur la Place du Port. C’est en tout cas le souhait des forains romands. Ils ont adressé, via leur association, une demande à la Ville de Neuchâtel pour installer leurs attractions. Et ce malgré l’annulation des festivités. Pour les forains, il est primordial de pouvoir faire des recettes durant la quinzaine de jours. La pandémie du Covid-19 les a plongé dans une situation financière difficile. Daniel Jeanneret, responsable neuchâtelois de l’Association foraine de Suisse romande :