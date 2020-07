Justin Paroz s’adjuge le Trophée du Doubs

Justin Paroz persiste et signe. Le Neuchâtelois a remporté, mercredi, le Trophée du Doubs cycliste. Au classement général final, il a devancé deux Français, Alexandre Martin et Gwenaël Rouzet. Mercredi soir, la 5e et dernière étape de l'épreuve a emmené les coureurs de Soubey à Saignelégier sur 14,3 kilomètres. Le jeune espoir du cyclisme jurassien, le Taignon Robin Donzé, a devancé au sprint le futur vainqueur du trophée, Justin Paroz, et un autre Taignon, Laurent Beuret de 42 secondes.

Chez les dames, la victoire finale sur cette épreuve estivale est revenue à l'intouchable Carole Perrot, de Prêles. Au général, elle a pris facilement le meilleur sur Sarah Schaffter de Porrentruy et Lyne Dubois de La Ferrière. Mercredi soir, Carole Perrot a signé sa 4e victoire sur les 5 manches de l'épreuve. A Saignelégier, elle a devancé de 1'27'' la citoyenne de Courtételle Sandra Stadelmann-Hushi et de 4'35''celle de Porrentruy Sarah Schaffter. /comm-mle