Interdiction des feux en forêt

Fini les grillades en forêt dans le canton de Neuchâtel.

Cette décision a été prise en raison de la sécheresse persistante, des températures élevées de ces dernières semaines et de l'augmentation sensible des risques d'incendie. Il est interdit d'allumer des feux en forêt ou à proximité immédiate sur l’ensemble du territoire cantonal dès ce jeudi et jusqu’au 31 août 2020. Cette limitation concerne aussi les feux d’artifice. Les grillades restent en revanche possibles dans les emplacements bétonnés prévus à cet effet.

Les contrevenants s’exposent à des amendes pouvant aller jusqu’à 10'000 francs. /comm-sma