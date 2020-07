Parcours VTT (3/5) : Val-de-Ruz Bike

32 kilomètres de bonheur sur un vélo. C’est ce qu’offre Val-de-Ruz Bike. Ce parcours part du village des Hauts-Geneveys, accessible en train, et forme une boucle. La plus grande partie du tracé se fait sur des chemins graveleux en lisière de forêt. Ce tour se réalise dans le sens des aiguilles d’une montre. Il passe sur les deux flancs de la vallée, via notamment Cernier, Dombresson, Fenin et Valangin. Le président de Neuchâtel VTT Alain Juan nous explique ce qui fait le charme de ce parcours :