Parcours VTT (2/5) : Le Doubs Bike

Le Doubs Bike est une boucle de 30 kilomètres qui part du Locle. Elle passe notamment par le Château des Monts, la Ferme Modèle, les Roches-de-Moron et les Brenets. Comme son nom l’indique, le tracé longe la rivière franco-suisse et offre de superbes points de vue sur le cours d’eau et ses petits lacs. Le parcours est accessible à toutes les personnes ayant une condition physique de base. Il n’y a pas de difficulté technique sur ce chemin majoritairement caillouteux et goudronné. Pour le président de Neuchâtel VTT Alain Juan, le Doubs Bike a de quoi émerveiller les cyclistes :