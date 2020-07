Feux d’artifice : l’inquiétude des organismes de prévention

BPA et Suva, notamment, rappellent qu’il faut respecter les mises en garde et les modes d’emploi, tirer les feux à bonne distance des bâtiments, des champs de céréales et des lisières de forêts. En cas de mise à feu ratée, il faut attendre 10 minutes avant de s’approcher du dispositif et ne pas tenter de le rallumer.

Chaque année 110 personnes se blessent aux alentours du 1er août, en lien avec des feux d’artifice. /comm-cwi