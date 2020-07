Parcours VTT (1/5) : Areuse Bike

Le VTT est à l’honneur cette semaine sur RTN, avec notre série d’été sur les plus beaux parcours à faire dans le canton de Neuchâtel. Ce lundi, pour le premier épisode, nous allons rouler dans le Val-de-Travers sur l’Areuse Bike. Ce circuit de 22 kilomètres débute à Fleurier. Il longe la rivière qui lui a donné son nom et borde plusieurs villages, notamment Couvet et Môtiers. Son tracé est constitué de sentiers caillouteux larges ainsi que de chemins forestiers et goudronnés. Ce parcours est accessible à tous, sans difficultés techniques. Alain Juan, président de Neuchâtel VTT, nous explique ce qui fait la beauté de cet itinéraire :