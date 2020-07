Back in Black entre dans la quarantaine

C’est le 2e album le plus vendu de tous les temps. Le légendaire Back in Black du tout aussi légendaire groupe australien AC/DC fête aujourd'hui ses 40 ans. Back in Black est sorti le 25 juillet 1980. 50 millions d'exemplaires ont été vendus dans le monde. Seul Michael Jackson a fait mieux en 1982 avec Thriller et ses 66 millions d'albums vendus. Il est le premier album du groupe a voir apparaître le chanteur Brian Johnson, qui restera la voix d'ACDC jusqu'en 2016. Atteint de problèmes d'audition, le rockeur a décidé de quitter le groupe pour ne pas agraver son état. Il est remplacé par Axl Rose, frontman des Guns N' Roses. Retour sur l’un des albums les plus mythiques de l’histoire de la musique :