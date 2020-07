Balades estivales (4/5) : Les Chenapans

Vous allez pouvoir faire les « Chenapans » en ville de Neuchâtel cet été ! C’est le jeu de piste pour enfants et adultes organisé dans la capitale cantonale. Il est constitué de 12 énigmes à résoudre en groupe sur le thème de la Belle Epoque. Des cadeaux sont à la clé pour les enquêteurs les plus perspicaces. Pendant les deux heures de l’activité, vous parcourrez les rues de la vieille ville et découvrirez les fresques murales. C’est d’ailleurs l’une d’entre elles – des jeunes « chenapans » jouant aux billes à la Belle Epoque - qui a donné son nom à ce jeu. En plus de son aspect ludique, cette activité permet de mieux découvrir Neuchâtel. Elle est idéale à faire en famille. Saskia Sigrist, responsable du bureau d'accueil de Tourisme Neuchâtelois, nous en dit plus :