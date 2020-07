Balades estivales (2/5) : Les Barons

Retour dans les années 1900. Votre oncle horloger s’est fait dérober sa montre. En famille ou avec vos amis, vous devez retrouver le voleur à travers la ville de La Chaux-de-Fonds. C’est le jeu de piste proposé durant l’été dans la cité horlogère. Et il s’intitule Les Barons. En groupe de six personnes maximum, vous devrez résoudre plusieurs énigmes dans la ville pour identifier le coupable. La traque dans les rues de La Chaux-de-Fonds dure environ deux heures. Entre découvertes de lieux emblématiques de la ville et plaisir du jeu, tout le monde y trouve son compte. Saskia Sigrist, responsable du bureau d'accueil de Tourisme Neuchâtelois, nous présente Les Barons :