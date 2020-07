Balades estivales (1/5) : Vauseyon

C'est un havre de tranquillité en pleine ville. Un lieu où se mélangent nature et histoire. Le Gor du Vauseyon à Neuchâtel est un endroit pour passer des bons moments en famille cet été. En marchant le long du Seyon, vous découvrirez notamment un moulin du 17e siècle, rénové par l’Association du Gor du Vauseyon, et des roues hydrauliques. Cette promenade est accessible à toutes les personnes capables de marcher correctement, y compris les enfants. Elle dure environ une heure. Les plus courageux pourront prolonger leur chemin jusqu’à Valangin. Les précisions de Saskia Sigrist, responsable du bureau d'accueil de Tourisme neuchâtelois :