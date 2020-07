Mini minon mignon au musée de l’Areuse

Mini minon mignon, écran de fumée ou poudre aux yeux ? Le musée de l’Areuse à Boudry ouvre ses porte à la poussière pour sa nouvelle exposition temporaire.

On la chasse, mais toujours elle revient, s’insinuant dans tous les coins et les recoins, avec une prédilection pour les endroits difficiles d’accès. Les dessous de lit sont une destination de choix pour la poussière. C’est en principe là que la vie commence et s’achève. On nait de la poussière et on retourne à la poussière.

Cette exposition est l’occasion pour le musée de mettre en évidence une des pièces-maitresses de sa collection, une urne funéraire romaine en verre qui a miraculeusement traversé les âges sans trop de dégâts. C’est d’ailleurs une des missions des institutions muséales de lutter contre le temps qui s’acharne à vouloir transformer les objets en poussières.

L’exposition Mini minon mignon est à voir jusqu’au 30 novembre 2021. L’année suivante, le musée de l’Areuse célèbrera son 150e anniversaire. /cwi