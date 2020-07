Pétition remise aux autorités

La pétition demandant le retrait de la statue de David de Pury à Neuchâtel a été officiellement déposée vendredi. Le Collectif pour la mémoire l’a annoncé sur sa page Facebook. Il a remis son texte muni de plus de 2'500 signatures à la chancellerie communale. Cette pétition a été lancée en ligne début juin. L'action s'inscrit dans le cadre des manifestations contre le racisme après la mort de l’Américain George Floyd. Les signataires demandent le remplacement de la statue de bronze par une « plaque commémorative en hommage à toutes les personnes ayant subi et subissant encore aujourd'hui le racisme et la suprématie blanche ». /ATS-msc