Grande Cariçaie : de multiples oppositions au démantèlement des chalets

Le bras de fer continue sur la rive sud du lac de Neuchâtel. Le Canton de Fribourg a reçu 257 oppositions, de privés et d’associations, aux modifications du Plan d’aménagement cantonal (PAC). Ce sont les chiffres que le Canton a transmis à nos confrères de Radio Fribourg.

Le PAC prévoit de renaturaliser la zone de la Grande Cariçaie, ce qui impliquerait le démantèlement de 118 habitations bordant le lac de Neuchâtel.

Or, ces oppositions pourraient retarder le processus. Le Canton doit désormais les examiner et statuer sur leur validité.

Les chalets ont été construits entre les années 1920 et 1960 sur des terrains appartenant à l'Etat. Ils étaient au bénéfice de droits et d’autorisations à bien plaire et limités dans le temps.

Si l'Etat devait avoir besoin de ces terrains, les propriétaires s'étaient engagés à les détruire à leurs frais. /ls-dsa