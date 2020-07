Une nouvelle direction à la tête de la Fête des Vendanges

Une page se tourne pour la direction de la Fête des Vendanges. L’association réunie en assemblée générale mercredi sera désormais dirigée par une équipe de cinq membres, et non plus une seule personne en tant que président. Nommée « Direction de la Fête » lors de l’assemblée générale de l’association mercredi, elle est composée de Bruna Raccio, de Naveen Begni, de Carlo Monnat, de Raphaël Sandoz et d’Éric Leuba. Ce dernier avait déjà en charge la conduite générale de l’édition 2020 de la Fête des Vendanges lorsque son président Xavier Grobéty avait annoncé prendre une année de pause. Les autres tâches dévolues à ce poste avaient été réparties entre les autres membres du comité.

Le thème de la prochaine édition a également été défini. Intitulée « 20 milles lieues sous les vignes », elle aura lieu du 24 au 26 septembre 2021. L’affiche officielle a été créée par l’artiste neuchâtelois Mandril.



Lors de cette assemblée générale, les comptes 2019 et le budget 2020 ont été approuvés. /comm-gtr