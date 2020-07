Srebrenica en deuil, 25 ans plus tard

25 ans plus tard, la Bosnie-Herzégovine se rappelle. Elle rend hommage ce samedi aux victimes du génocide de Srebrenica, ville tombée le 11 juillet 1995 aux mains des Serbes de Bosnie. En l’espace de quelques jours, plus de 8000 hommes et adolescents bosniaques musulmans sont massacrés, lors de la pire tuerie en Europe depuis la Seconde Guerre Mondiale. Ce génocide est le symbole de la politique de nettoyage ethnique menée par les Serbes de Bosnie pendant la guerre intercommunautaire qui a fait rage entre 1992 et 1995. Alen Udovcic est le président de l’association Lilium, qui œuvre en faveur de l’intégration de la population bosniaque en Suisse. Il était âgé de 7 ans quand il est arrivé à Srebrenica avec sa famille. Son témoignage: