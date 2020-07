Randonnées en montagne : gare aux accidents !

Le confinement récent l’a prouvé : les Suisses aiment marcher en montagne. Les vacances d’été dans le pays pourraient à nouveau faire la part belle à la randonnée. Mais la pratique comporte des risques et nécessite de bonnes aptitudes physiques. Comme par exemple ne pas souffrir de vertige et avoir le pied sûr. Il faut aussi suffisamment se renseigner sur le parcours avant de partir.

Trop de randonneurs surestiment leurs capacités et ne préparent pas assez leur marche. C’est le constat dressé par le Bureau de prévention des accidents (BPA). Il a réalisé une étude sur le terrain auprès de 4200 randonneurs. Chaque année, 40 personnes vivant en Suisse perdent la vie lors de randonnées en montagne et 4000 se blessent grièvement. Les chutes sont la cause principale. Le BPA a réagi : il lance cette semaine la campagne de prévention intitulée « Randonner en montagne n’est pas se balader », en collaboration avec Suisse Rando. Les précisions du porte-parole du Bureau de prévention des accidents, Nicolas Kessler :