Un parcours réaménagé Chez Camille Bloch

Quelques petites nouveautés attendent les visiteurs Chez Camille Bloch. Le fabricant de chocolat de Courtelary a convié la presse vendredi matin pour présenter les réaménagements faits sur son parcours découverte. Depuis son inauguration il y a trois ans, plus de 220'000 curieux ont profité de cette offre qui met en lumière les activités et l’histoire de la chocolaterie. Malgré ce succès, Camille Bloch a décidé, avant la crise déjà, de faire certaines adaptations scénographiques pour rendre la zone accessible à un large public et simplifier certaines notions. Joëlle Vuillème, directrice du Centre Visiteurs Chez Camille Bloch: