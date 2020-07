Pas de Caves ouvertes neuchâteloises en 2020

Les Caves ouvertes neuchâteloises n'auront pas lieu cette année. Les organisateurs ont pris la décision d’annuler la manifestation qui avait, dans un premier temps, été reportée aux 28 et 29 août. La 30e édition se tiendra ainsi les 7 et 8 mai 2021. Ce choix a été fait en raison des incertitudes liées à la crise sanitaire et des contraintes imposées pour accueillir les visiteurs. L’objectif est aussi de protéger le personnel des caves qui devra affronter des vendanges précoces. /comm-sbe